Томичей просят помочь в поисках пропавшего 81-летнего дедушки

4 Авг. 2020 2020-08-04T05:40:22+03:00

Его местонахождение неизвестно с 1-го августа

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Сегодня, 4 августа, поисковый отряд «Лиза Алерт-Томск» объявил о начале поисков 81-летнего Вадима Землянского. Его местонахождение неизвестно с 1 августа.

- Томск, внимание! Помогите найти человека! 1 августа пропал Землянский Вадим Иванович, 81 год. Нуждается в медицинской помощи!, - говорится в сообщении на официальной странице «Лиза Алерт-Томск» в социальной сети «Вконтакте».

Приметы пропавшего: рост 182-186 сантиметров, худощавого телосложения, волосы короткие седые, глаза серо-голубые.

Был одет в рубашку, черные спортивные штаны, черно-серые клетчатые тапочки.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем мужчине, просят позвонить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

Напомним, что волонтеры отряда продолжают искать пропавшую ранее 86-летнюю жительницу поселка Орловка, она ушла в неизвестном направлении.

ИСТОЧНИК KP.RU