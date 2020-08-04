Томичей просят помочь в поисках пропавшего 81-летнего дедушки
Сегодня, 4 августа, поисковый отряд «Лиза Алерт-Томск» объявил о начале поисков 81-летнего Вадима Землянского. Его местонахождение неизвестно с 1 августа.
- Томск, внимание! Помогите найти человека! 1 августа пропал Землянский Вадим Иванович, 81 год. Нуждается в медицинской помощи!, - говорится в сообщении на официальной странице «Лиза Алерт-Томск» в социальной сети «Вконтакте».
Приметы пропавшего: рост 182-186 сантиметров, худощавого телосложения, волосы короткие седые, глаза серо-голубые.
Был одет в рубашку, черные спортивные штаны, черно-серые клетчатые тапочки.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем мужчине, просят позвонить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.
Напомним, что волонтеры отряда продолжают искать пропавшую ранее 86-летнюю жительницу поселка Орловка, она ушла в неизвестном направлении.
ИСТОЧНИК KP.RU