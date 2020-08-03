Следуя инструкциям жуликов из «банка», томичка лишилась 600 тыс рублей

3 Авг. 2020 2020-08-03T15:15:51+03:00

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Жительнице Томска поступил звонок с номера «+7495», в ходе разговора неизвестный представился сотрудником банка и, под предлогом совершения мошеннических действий в отношении принадлежащих ей денежных средств, убедил женщину выполнить ряд операций, информирует пресс-служба областного управления полиции.

Потерпевшая посредством банкомата, следуя инструкциям злоумышленников, осуществила пополнение баланса двух номеров телефонов, на сумму 300 000 рублей, а также, несколько раз продиктовала коды, приходящие в смс-сообщениях, в результате чего произошло списание денежных средств в сумме 300 000 рублей. Общая сумма ущерба составила 600 000 рублей.

Всего за неделю жертвами мошенников в Томской области стали 22 мужчины и 20 женщин в возрасте от 23 до 77 лет. В общей сложности они перевели мошенникам около 3 000 000 рублей.

Другой схемой обмана остается хищение денежных средств при осуществлении купли или продажи товаров через популярные торговые площадки сети Интернет, в том числе через «сайты-двойники

ИСТОЧНИК KP.RU