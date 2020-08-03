2020-08-03T14:06:02+03:00
Происшествия

На севере Томской области семейная пьянка закончилась убийством

Мужчине утверждено обвинительное заключение
ИГОРЬ ТЮРИН
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Чаще всего убийства происходят в узком семейном кругу на бытовой почвеЧаще всего убийства происходят в узком семейном кругу на бытовой почвеФото: из открытых источников
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Прокуратура г. Стрежевого Томской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 32-летнего стрежевчанина, ранее судимого за причинение тяжкого вреда здоровью человека. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство), сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в мае 2020 года обвиняемый в ходе конфликта, возникшего на бытовой почве в процессе совместного употребления алкоголя со своей сожительницей, нанес ей удар ножом в область сердца. От полученных тяжелых телесных повреждений пострадавшая скончалась на месте происшествия.

Свою вину в инкриминированном деянии обвиняемый признал полностью.

После вручения обвиняемому обвинительного заключения уголовное дело будет направлено для рассмотрения в Стрежевской городской суд Томской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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