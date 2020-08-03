2020-08-03T11:51:38+03:00
Происшествия

13-летний «байкер» из томского села выехал на встречку и врезался в ВАЗ

Водительских прав подросток, разумеется, не имеет
Алиса Селезнева
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фото: УМВД по Томской областифото: УМВД по Томской областиФото: из открытых источников
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В минувшую субботу, 1 августа, около 13 часов 55 минут, на автомобильной дороге Первомайское-Орехово столкнулись мотоцикл «Минск» и ВАЗ-21150. За рулем мотоцикла находился 13-летний подросток, сообщила в понедельник пресс-служба регионального главка МВД.

- Мотоцикл «Минск» под управлением 13-летнего мальчика, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-21150. В результате происшествия травмированный подросток доставлен в медицинское учреждение. Права управления транспортными средствами несовершеннолетний не имеет, - говорится в сообщении.

Сотрудниками Госавтоинспекции выясняются обстоятельства происшествия. ДТП с участием еще одного мотоциклиста также произошло в пятницу,31 июля, в Томске. Днем в районе дома № 37 «А» по улице Розы Люксембург «встретились» на дороге мотоцикл Lifan и автомобиль Toyota ToyoAce. В результате дорожно-транспортного происшествия 43-летний водитель мотоцикла получил телесные повреждения.

фото:УМВД по Томской области Фото: из открытых источников

фото:УМВД по Томской областиФото: из открытых источников

ИСТОЧНИК KP.RU

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