62 жителя Томской области выздоровели от коронавируса за минувшие сутки

3 Авг. 2020 2020-08-03T11:08:05+03:00

По данным на 3 августа в "ковидных" стационарах свободно почти 68 % мест Фото: из открытых источников

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За минувшие сутки контрольные ПЦР- тесты подтвердили выздоровление от коронавируса 62 жителей Томской области. Таким образом, количество выздоровевших в регионе с начала пандемии составляет 2 843, сообщил в понедельник в своей ежедневной сводке региональный оперштаб.

Ранее сообщалось, что 3 августа в Томской области было выявлено 49 новых случаев заражения, число жертв пандемии составляет 38.

- Из заболевших COVID-19 за последние сутки у пятерых диагностирована пневмония, у 23-х имеются признаки ОРВИ, у 21-го человека инфекция протекает бессимптомно, - сообщает региональный оперштаб.

По его данным, в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, на 3 августа свободны 68,2%мест , охват населения тестированием составляет 319,5 на 100 тысяч населения.

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Томской области продолжает снижаться и составляет 1 ( вчера было 1,01). Напомним, значение данного показателя ниже единицы является одним из ключевых условий отмены ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, что данный режим, по решению губернатора, был продлен до 31 августа включительно.

ИСТОЧНИК KP.RU