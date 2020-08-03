ДТП в центре Томска: начинающая автоледи ночью «протаранила» столб и дерево на проспекте Ленина
Сегодня ночью, около 00 часов 45 минут, напротив дома № 65 по проспекту Ленина произошло серьезное ДТП. 28-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем Nissan Cefiro, утратила контроль над управлением транспортным средством и врезалась в осветительную опору, а затем в дерево.
- В результате происшествия женщина, управлявшая иномаркой, и 30-летний мужчина-пассажир доставлены в медицинское учреждение. Водительский стаж женщины составляет менее 2 месяцев, - сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Также добавляется, что за минувший уик-энд на дорогах области погиб один человек, травмированы 15. Среди пострадавших 9-месячная девочка, два мальчика в возрасте года и двух лет.
ИСТОЧНИК KP.RU