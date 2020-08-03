2020-08-03T10:07:54+03:00
Происшествия

ДТП в центре Томска: начинающая автоледи ночью «протаранила» столб и дерево на проспекте Ленина

Молодая женщина и находившийся в машине пассажир госпитализированы с травмами
Алиса Селезнева
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фото: УМВд по Томской области.фото: УМВд по Томской области.Фото: из открытых источников
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Сегодня ночью, около 00 часов 45 минут, напротив дома № 65 по проспекту Ленина произошло серьезное ДТП. 28-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем Nissan Cefiro, утратила контроль над управлением транспортным средством и врезалась в осветительную опору, а затем в дерево.

- В результате происшествия женщина, управлявшая иномаркой, и 30-летний мужчина-пассажир доставлены в медицинское учреждение. Водительский стаж женщины составляет менее 2 месяцев, - сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Также добавляется, что за минувший уик-энд на дорогах области погиб один человек, травмированы 15. Среди пострадавших 9-месячная девочка, два мальчика в возрасте года и двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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