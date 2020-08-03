"Осторожно, люди!": 460 новых дорожных знаков установили возле пешеходных переходов в Томске

3 Авг. 2020 2020-08-03T09:35:43+03:00

К 1 сентября подрядчики мэрии также обновят уличную разметку у большинства школ и детсадов

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С начала 2020 года в Томске установлено 927 дорожных знаков, из которых 460 обозначают пешеходные переходы. Сегодня ,3 августа, сотрудники муниципального «ТомскСАХ» устанавливают стойки для крепления дорожных знаков по ул. Красноармейской и монтируют знаки по ул. Степановской, - сообщила в понедельник пресс-служба мэрии.

Также добавляется, что в текущем году в областной столицей было установлено 145 стоек для крепления знаков дорожного движения, 9 Г-образных стоек и кронштейнов для установки дублирующих дорожных знаков над проезжей частью.

- Работы по установке Г-образных стоек требуют бетонирования фундамента и проводятся в течение нескольких дней, это необходимо для затвердевания бетона и последующего монтажа стойки. После этого специалисты при помощи автогидроподъемника закрепляют знаки дорожного движения на опоре, - уточняется в сообщении.

В общей сложности, на содержании «ТомскСАХ» в 2020 году находятся 2360 знаков дорожного движения.

Также к 1 сентября подрядчики должны обеспечить обновление дорожной разметки. Акцент в этой работе будет сделан на обозначении пешеходных переходов у школ, детских садов и учреждений допобразования.

Как отмечает пресс—служба администрации Томска, благодаря совместному участию всех уровней власти и правоохранительных органов в 2019 году количество ДТП в областном центре снизилось почти на 16 %.

ИСТОЧНИК KP.RU