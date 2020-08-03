Томские приставы арестовали 560 автомобилей должников и часть пустили с молотка
С начала 2020 года судебные приставы Томской области произвели более двух тысяч арестов имущества, среди них 560 автомобилей и 370 объектов недвижимости. Часть арестованного была реализована на сумму 64 миллиона рублей, а сообщила пресс-служба регионального УФССП.
Общая сумма арестованного составила 778 млн рублей. В ходе работы над исполнительными производствами судебные приставы-исполнители накладывают арест на имущество в счет погашения задолженности. Для оценки стоимости имущества привлекается специалист, затем оно передается на реализацию в счет погашения долга.
От реализации имущества в этом году выручено 64 миллиона рублей, в том числе недвижимость должников на сумму 47 миллионов, автотранспорт — шесть миллионов рублей.
Полученные деньги перечислены взыскателям в счет погашения задолженности по алиментам, заработной плате, возмещению ущерба, налоговым и иным платежам в бюджет РФ, услугам предприятий ТЭК, отмечается в сообщении.
Реализацию арестованного имущества осуществляет Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Кемеровской и Томской областях. Информацию о торгах можно найти по ссылке.
ИСТОЧНИК KP.RU