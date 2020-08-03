Томские приставы арестовали 560 автомобилей должников и часть пустили с молотка

3 Авг. 2020 2020-08-03T09:13:31+03:00

Всего было произведено более двух тысяч арестов имущества

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С начала 2020 года судебные приставы Томской области произвели более двух тысяч арестов имущества, среди них 560 автомобилей и 370 объектов недвижимости. Часть арестованного была реализована на сумму 64 миллиона рублей, а сообщила пресс-служба регионального УФССП.

Общая сумма арестованного составила 778 млн рублей. В ходе работы над исполнительными производствами судебные приставы-исполнители накладывают арест на имущество в счет погашения задолженности. Для оценки стоимости имущества привлекается специалист, затем оно передается на реализацию в счет погашения долга.

От реализации имущества в этом году выручено 64 миллиона рублей, в том числе недвижимость должников на сумму 47 миллионов, автотранспорт — шесть миллионов рублей.

Полученные деньги перечислены взыскателям в счет погашения задолженности по алиментам, заработной плате, возмещению ущерба, налоговым и иным платежам в бюджет РФ, услугам предприятий ТЭК, отмечается в сообщении.

Реализацию арестованного имущества осуществляет Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Кемеровской и Томской областях. Информацию о торгах можно найти по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU