Экс-начальник облздрава Александр Холопов стал главным врачом роддома N4 Томска
Бывший руководитель регионального департамента здравоохранения Александр Холопов с 3 августа возглавил родильный дом № 4. Информацию об этом сообщили в соцсетях источники, знакомые с ситуацией, позднее ее журналистам «КП» подтвердили в приемной медучреждения.
Напомним, департамент областного здравоохранения Александр Холопов возглавил в 2014 году. До того, как стать начальником департамента, он трудился главным врачом Областного перинатального центра, заведовал отделениеи анестезиологии и реанимации роддома № 4, являлся главным врачом Колпашевской ЦРБ.
9 июля 2020 года губернатор Томской области Сергей Жвачкин уволил Холопова с поста начальника облздрава из-за скандальной истории с публикацией фотографий из морга, расположенного на ул. Нахимова.
- Решение для меня было трудным – мы работали с Александром Холоповым многие годы, он очень многое сделал для развития томского здравоохранения. Однако ему было тяжело работать с таким грузом моральной ответственности, поэтому мое решение он принял как свое, -отметил тогда губернатор.
Добавим, с 27 марта 2020 года главным врачом роддома N 4 являлась Галина Ивановна Крюковская.
На протяжении последних шести с половиной лет А.Холопов руководил облздравом.Фото: из открытых источников
ИСТОЧНИК KP.RU