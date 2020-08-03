2020-08-03T08:19:49+03:00
Общество

Экс-начальник облздрава Александр Холопов стал главным врачом роддома N4 Томска

С предыдущей должности он был уволен в начале июля из-за скандала с моргом
Алиса Селезнева
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В 1997- 2008 годах А.Холопов возглавлял отделение реанимации и анестезиологии роддома N 4.В 1997- 2008 годах А.Холопов возглавлял отделение реанимации и анестезиологии роддома N 4.Фото: из открытых источников
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Бывший руководитель регионального департамента здравоохранения Александр Холопов с 3 августа возглавил родильный дом № 4. Информацию об этом сообщили в соцсетях источники, знакомые с ситуацией, позднее ее журналистам «КП» подтвердили в приемной медучреждения.

Напомним, департамент областного здравоохранения Александр Холопов возглавил в 2014 году. До того, как стать начальником департамента, он трудился главным врачом Областного перинатального центра, заведовал отделениеи анестезиологии и реанимации роддома № 4, являлся главным врачом Колпашевской ЦРБ.

9 июля 2020 года губернатор Томской области Сергей Жвачкин уволил Холопова с поста начальника облздрава из-за скандальной истории с публикацией фотографий из морга, расположенного на ул. Нахимова.

- Решение для меня было трудным – мы работали с Александром Холоповым многие годы, он очень многое сделал для развития томского здравоохранения. Однако ему было тяжело работать с таким грузом моральной ответственности, поэтому мое решение он принял как свое, -отметил тогда губернатор.

Добавим, с 27 марта 2020 года главным врачом роддома N 4 являлась Галина Ивановна Крюковская.

На протяжении последних шести с половиной лет А.Холопов руководил облздравом. Фото: из открытых источников

На протяжении последних шести с половиной лет А.Холопов руководил облздравом.Фото: из открытых источников

ИСТОЧНИК KP.RU

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