Таможня пресекла контрабанду леса из Томской области в Узбекистан

3 Авг. 2020 2020-08-03T07:49:28+03:00

Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до семи лет. Фото: Из материалов пресс-службы

Было вывезено около 300 кубов пиломатериала стоимостью более миллиона рублей

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Кемеровская таможня возбудила уголовное дело по факту контрабанды леса из Томской области в Узбекистан на сумму более одного миллиона рублей, сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.

Индивидуальный предприниматель из Томска занимался скупкой леса сомнительного происхождения. Приобретенный товар он совместно с неустановленной группой лиц отправлял автомобильным транспортом в Узбекистан. При декларировании, чтобы показать законность происхождения древесины, злоумышленники использовали фиктивный пакет документов.

Как отмечается в сообщении, стоимость почти 300 кубов пиломатериала преимущественно хвойных пород составляет более миллиона рублей. Реальный ущерб, нанесенный государству, устанавливается.

Сейчас семь автомобилей, перевозивших контрабандный лес, помещены на охраняемую стоянку. Подозреваемого мужчину заключат под стражу. Ему грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU