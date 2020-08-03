2020-08-03T07:49:28+03:00
Происшествия

Таможня пресекла контрабанду леса из Томской области в Узбекистан

Было вывезено около 300 кубов пиломатериала стоимостью более миллиона рублей
Алина Пермякова
Поделиться:
Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до семи лет.Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до семи лет.Фото: Из материалов пресс-службы
Изменить размер текста:

Кемеровская таможня возбудила уголовное дело по факту контрабанды леса из Томской области в Узбекистан на сумму более одного миллиона рублей, сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.

Индивидуальный предприниматель из Томска занимался скупкой леса сомнительного происхождения. Приобретенный товар он совместно с неустановленной группой лиц отправлял автомобильным транспортом в Узбекистан. При декларировании, чтобы показать законность происхождения древесины, злоумышленники использовали фиктивный пакет документов.

Как отмечается в сообщении, стоимость почти 300 кубов пиломатериала преимущественно хвойных пород составляет более миллиона рублей. Реальный ущерб, нанесенный государству, устанавливается.

Сейчас семь автомобилей, перевозивших контрабандный лес, помещены на охраняемую стоянку. Подозреваемого мужчину заключат под стражу. Ему грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
13-летний «байкер» из томского села выехал на встречку и врезался в ВАЗ
62 жителя Томской области выздоровели от коронавируса за минувшие сутки
Коронавирус в Томске : + 49 новых случаев заражения
ДТП в центре Томска: начинающая автоледи ночью «протаранила» столб и дерево на проспекте Ленина
"Осторожно, люди!": 460 новых дорожных знаков установили возле пешеходных переходов в Томске
Томские приставы арестовали 560 автомобилей должников и часть пустили с молотка
Экс-начальник облздрава Александр Холопов стал главным врачом роддома N4 Томска
Таможня пресекла контрабанду леса из Томской области в Узбекистан
12 новых мастерских откроются в ссузах Томской области
Сегодня в Томске планово отключат свет на 32 улицах
Томичей просят помочь в поисках пропавшей две недели назад женщины из Северска
В Томске на улице Сибирской появился благоустроенный сквер с озером
За минувшие сутки 57 жителей Томской области выздоровели от коронавируса
Еще один житель Томской области скончался от COVID-19
Коронавирус в Томске: + 51 новый случай заражения
Смертельное ДТП на трассе под Томском: погиб водитель, пострадал годовалый малыш
Число заразившихся коронавирусом в Северске увеличилось до 244 человек
В июле в Томске масло было самое дешевое в Сибири, говядина – самая дорогая
Студентов вузов Томска обяжут носить маски на занятиях в новом учебном году
За минувшие сутки 73 жителя Томской области выздоровели от коронавируса
Оперштаб: еще один житель Томской области скончался от COVID-19
Коронавирус в Томске: + 60 новых случаев заражения
Томичей просят помочь в поисках пропавшего 57-летнего мужчины
В Томске отремонтируют историческое здание Второго реального училища по пр. Кирова
Ищут очевидцев ночного ДТП в Томске: в результате столкновения пострадал таксист
С 3 августа муниципальные библиотеки Томска открывают двери для читателей