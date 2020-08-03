12 новых мастерских откроются в ссузах Томской области

3 Авг. 2020 2020-08-03T06:44:03+03:00

В них будут готовить ландшафтных дизайнеров, программистов и плотников

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В новом учебном году в колледжах и техникумах Томской области будет открыто 12 мастерских с современным оборудованием для подготовки специалистов рабочих профессий по требованиям WorldSkills, сообщила пресс-служба администрации Томской области.

Так, гранты на их открытие получат Асиновский техникум промышленной индустрии и сервиса, Томский техникум информационных технологий и Томский экономико-промышленный колледж.

Мастерские будут оборудованы по следующим компетенциям: плотницкое дело, управление автогрейдером, управление фронтальным погрузчиком, ландшафтный дизайн, интернет-вещей, машинное обучение и большие данные, корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности, облачные технологии, инженерный дизайн CAD, электроника, токарные и фрезерные работы на станках с числовым программным управлением.

Добавим, что Томская область стала победителем конкурса грантов Министерства просвещения РФ, получив самый большой транш из федерального бюджета на создание и развитие мастерских по программе «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование». Их общая сумма составит более 105 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU