2020-08-03T06:44:03+03:00
Общество

12 новых мастерских откроются в ссузах Томской области

В них будут готовить ландшафтных дизайнеров, программистов и плотников
Алина Пермякова
Поделиться:
Томская область стала победителем конкурса грантов Министерства просвещения РФ.Томская область стала победителем конкурса грантов Министерства просвещения РФ.Фото: из открытых источников
Изменить размер текста:

В новом учебном году в колледжах и техникумах Томской области будет открыто 12 мастерских с современным оборудованием для подготовки специалистов рабочих профессий по требованиям WorldSkills, сообщила пресс-служба администрации Томской области.

Так, гранты на их открытие получат Асиновский техникум промышленной индустрии и сервиса, Томский техникум информационных технологий и Томский экономико-промышленный колледж.

Мастерские будут оборудованы по следующим компетенциям: плотницкое дело, управление автогрейдером, управление фронтальным погрузчиком, ландшафтный дизайн, интернет-вещей, машинное обучение и большие данные, корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности, облачные технологии, инженерный дизайн CAD, электроника, токарные и фрезерные работы на станках с числовым программным управлением.

Добавим, что Томская область стала победителем конкурса грантов Министерства просвещения РФ, получив самый большой транш из федерального бюджета на создание и развитие мастерских по программе «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование». Их общая сумма составит более 105 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Томские врачи восстановили глаз и сохранили зрение 10-летнему мальчику
12 новых мастерских откроются в ссузах Томской области
Сегодня в Томске планово отключат свет на 32 улицах
Томичей просят помочь в поисках пропавшей две недели назад женщины из Северска
В Томске на улице Сибирской появился благоустроенный сквер с озером
За минувшие сутки 57 жителей Томской области выздоровели от коронавируса
Еще один житель Томской области скончался от COVID-19
Коронавирус в Томске: + 51 новый случай заражения
Смертельное ДТП на трассе под Томском: погиб водитель, пострадал годовалый малыш
Число заразившихся коронавирусом в Северске увеличилось до 244 человек
В июле в Томске масло было самое дешевое в Сибири, говядина – самая дорогая
Студентов вузов Томска обяжут носить маски на занятиях в новом учебном году
За минувшие сутки 73 жителя Томской области выздоровели от коронавируса
Оперштаб: еще один житель Томской области скончался от COVID-19
Коронавирус в Томске: + 60 новых случаев заражения
Томичей просят помочь в поисках пропавшего 57-летнего мужчины
В Томске отремонтируют историческое здание Второго реального училища по пр. Кирова
Ищут очевидцев ночного ДТП в Томске: в результате столкновения пострадал таксист
С 3 августа муниципальные библиотеки Томска открывают двери для читателей