2020-08-03T06:06:25+03:00
Общество

Сегодня в Томске планово отключат свет на 32 улицах

Его также не будет в поселке Родник
Алина Пермякова
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Электричество обещают вернуть не позже 17:00.Электричество обещают вернуть не позже 17:00.Фото: из открытых источников
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Сегодня, 3 августа, пройдет плановое отключение электричества у жителей 32-х улиц Томска. Также без света останутся несколько улиц поселка Родник, сообщили на сайте «Горсетей».

Так, с 9:00 до 12:00 не будет света в домах на улицах Юрия Ковалева, 30, 45; Василия Болдырева, 5. В это же время от электричества отключат поселок Родник.

С 9:00 до 14:00 будет обесточен дом по адресу Профсоюзная, 7, до 15:30 - Нефтяная, 13. До 16:00 в переулках Вагонном, Паровозном, Пролетарском, также на улицах Старо-Деповской и Транспортной. До 17:00 электричества не будет в домах на улицах Дальне-Ключевской, Большой Подгорной, Севастопольской, Гоголя, Красноармейской, Смирнова, а также в переулках Добролюбова, Рылеева, Тихом, Чернышевского, Чехова, Восточном, Путевом.

С 15:30 до 17:00 без света останутся дома на улице 5-й Армии, 29, и в переулке Ботаническом, 16/3.

Посмотреть полный список адресов можно по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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