2020-08-03T05:21:44+03:00
Происшествия

Томичей просят помочь в поисках пропавшей две недели назад женщины из Северска

Ее местонахождение неизвестно с 19-го июля
Алина Пермякова
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фото: "Лиза Алерт-Томск".фото: "Лиза Алерт-Томск".Фото: из открытых источников
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Вчера, 2 августа, поисковый отряд «Лиза Алерт-Томск» объявил о начале поисков 37-летней Оксаны Смолкиной. Ее местонахождение неизвестно с 19 июля.

- Томск, Северск, внимание! Помогите найти человека! 19 июля пропала Смолкина Оксана Владимировна, 37 лет, г.Северск, - говорится в сообщении на официальной странице «Лиза Алерт-Томск» в социальной сети «Вконтакте».

Приметы пропавшей: рот 165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы черные, ниже плеч, глаза карие.

Была одета в черную куртку в клетку, черные леггинсы, черные кроссовки.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшей женщине, просят позвонить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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