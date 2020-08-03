Томичей просят помочь в поисках пропавшей две недели назад женщины из Северска
Вчера, 2 августа, поисковый отряд «Лиза Алерт-Томск» объявил о начале поисков 37-летней Оксаны Смолкиной. Ее местонахождение неизвестно с 19 июля.
- Томск, Северск, внимание! Помогите найти человека! 19 июля пропала Смолкина Оксана Владимировна, 37 лет, г.Северск, - говорится в сообщении на официальной странице «Лиза Алерт-Томск» в социальной сети «Вконтакте».
Приметы пропавшей: рот 165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы черные, ниже плеч, глаза карие.
Была одета в черную куртку в клетку, черные леггинсы, черные кроссовки.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшей женщине, просят позвонить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU