В Томске бывший заведующий отделения ТОКБ обманывал своих пациентов, «раскручивая» их на деньги

30 Июль 2020 2020-07-30T14:58:37+03:00

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Следственным комитетом РФ по Томской области завершено расследование уголовного дела, возбужденного на основании материалов регионального УФСБ, по обвинению бывшего заведующего отделением сосудистой хирургии ОГАУЗ «Томская областная клиническая больница» (ОГАУЗ «ТОКБ») в совершении 15 эпизодов преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, лицом с использованием своего служебного положения), сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, обвиняемый в период с мая 2014 года по июнь 2018 года ввел в заблуждение 15 пациентов отделения сосудистой хирургии ОГАУЗ «ТОКБ», которым была запланирована операция нижних конечностей с установкой протезов. Заведомо зная, что указанным лицам будут установлены синтетические протезы сосудов нижних конечностей иностранного производства, а также то, что эти протезы и операции будут оплачены за счет средств территориального фонда обязательного медицинского страхования Томской области, он вводил пациентов в заблуждение, заявляя им о том, что им будут установлены протезы российского производства, которые имеют более низкие качественные и эксплуатационные показатели по сравнению с иностранными протезами.

После этого он предлагал пациентам приобрести протезы иностранного производства за наличные денежные средства, которые необходимо было передать лично ему. За указанный период времени обвиняемый получил от пациентов денежные средства в общей сумме около полумиллиона рублей, которые направил на личные нужды.

В ходе следствия наложен арест на имущество обвиняемого на сумму более 800 тысяч рублей.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено, и материалы дела вместе с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU