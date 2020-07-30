2020-07-30T14:58:37+03:00
Происшествия

В Томске бывший заведующий отделения ТОКБ обманывал своих пациентов, «раскручивая» их на деньги

Врач предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве
ИГОРЬ ТЮРИН
Поделиться:
Айболиты бывают разные. Жадными тожеАйболиты бывают разные. Жадными тожеФото: из открытых источников
Изменить размер текста:

Следственным комитетом РФ по Томской области завершено расследование уголовного дела, возбужденного на основании материалов регионального УФСБ, по обвинению бывшего заведующего отделением сосудистой хирургии ОГАУЗ «Томская областная клиническая больница» (ОГАУЗ «ТОКБ») в совершении 15 эпизодов преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, лицом с использованием своего служебного положения), сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, обвиняемый в период с мая 2014 года по июнь 2018 года ввел в заблуждение 15 пациентов отделения сосудистой хирургии ОГАУЗ «ТОКБ», которым была запланирована операция нижних конечностей с установкой протезов. Заведомо зная, что указанным лицам будут установлены синтетические протезы сосудов нижних конечностей иностранного производства, а также то, что эти протезы и операции будут оплачены за счет средств территориального фонда обязательного медицинского страхования Томской области, он вводил пациентов в заблуждение, заявляя им о том, что им будут установлены протезы российского производства, которые имеют более низкие качественные и эксплуатационные показатели по сравнению с иностранными протезами.

После этого он предлагал пациентам приобрести протезы иностранного производства за наличные денежные средства, которые необходимо было передать лично ему. За указанный период времени обвиняемый получил от пациентов денежные средства в общей сумме около полумиллиона рублей, которые направил на личные нужды.

В ходе следствия наложен арест на имущество обвиняемого на сумму более 800 тысяч рублей.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено, и материалы дела вместе с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Томске бывший заведующий отделения ТОКБ обманывал своих пациентов, «раскручивая» их на деньги
На рынке труда Томской области очень востребованы выпускники местных техникумов
Жадность сгубила: молодой томич напал на пенсионерку и сорвал с нее золотые украшения
В Томске Эпидбюро СибГМУ сворачивает свою деятельность с 1 августа
На трассе в Хакасии в аварии пострадала многодетная семья томичей
Количество безработных жителей Томской области за год выросло в три раза
На трассе под Томском столкнулись ГАЗель и Тойота, два человека попали в больницу
Томичей, переболевших COVID-19, медики будут реабилитировать на дому через Интернет
Томский художественный музей первым открылся после снятия коронавирусного запрета
За минувшие сутки 49 жителей Томской области выздоровели от коронавируса
Оперштаб: еще один житель Томской области скончался от COVID-19
Коронавирус в Томске: + 51 новый случай заражения
Ученые из томского Института сильноточной электроники создали высокоэффективную антивирусную лампу
Тело рыбака из томского райцентра, пропавшего несколько дней назад, нашли в реке спасатели
С начала года в Кировском районе Томска снесли более 100 незаконных построек