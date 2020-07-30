Томский художественный музей первым открылся после снятия коронавирусного запрета

30 Июль 2020 2020-07-30T11:20:51+03:00

Согласно санитарным требованиям, в зале музея могут одновременно находиться не более пяти человек. Фото: из открытых источников

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Сегодня, 30 июля первым в регионе начал принимать посетителей Томский областной художественный музей. Напомним, решение об открытии музеев было принято губернатором Сергеем Жвачкиным 27 июля.

Перед открытием в Томском областном художественном музее выполнена санитарная обработка помещений, подготовлены необходимые уведомления. Персонал на входе в учреждение работает в защитных щитках. Посетителям предлагают обработать руки санитайзером или надеть одноразовые перчатки и обеспечивают защитной маской в случае ее отсутствия.

Сегодня ТОХМ представляет зрителям сразу три новые выставки. Торжественное открытие одной из них – «Золотой век. Шедевры западноевропейской гравюры» – состоится 4 августа. В экспозиции собраны более 140 работ из частных собраний Великобритании, Германии, США, Италии, Голландии, Австралии. Еще два выставочных проекта – «Победители» и «Фронтовые дороги Николая Котова» – посвящены 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщила пресс-служба обладминистрации, 30-31 июля начальник регионального департамента по культуре Павел Волк проверяет готовность областных и муниципальных музеев к приему посетителей. «Рекомендации Роспотребнадзора, в том числе, по количеству групп, по наполняемости залов будут неуклонно исполняться, – отметил он. – Наша главная задача, чтобы открытие учреждений культуры ни в коей мере не привело к росту заболеваемости».

По мнению специалистов, пока большого потока посетителей в музеях не ожидается. Интерес к выставкам традиционно начинает расти с середины августа. «Сегодня для нас важно не только вернуть посетителей в залы, но и не потерять наработанные за четыре месяца опыт и методы работы в онлайне», – считает Павел Волк.

Завтра, 31 июля, начнут работать Асиновский и Зырянский краеведческие музеи, 4 августа – Томский областной краеведческий музей.

Художественный музей начал работу первым в регионе.Фото: из открытых источников

ИСТОЧНИК KP.RU