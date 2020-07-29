Больше всего газет и журналов в Томской области выписывают жители Тегульдетского района

29 Июль 2020 2020-07-29T12:14:15+03:00

Томские почтальоны с начала года доставили подписчикам свыше 90 тыс. экземпляров газет и журналов. Фото: из открытых источников

Изменить размер текста: A A

Почта России составила рейтинг самых читающих районов Томской области, основанный на количестве подписчиков газет и журналов на каждую тысячу местных жителей.

- Самым читающим районом Томской области, в котором жители больше всего выписали газет и журналов, признан Тегульдетский: здесь оформлено 374 подписки на тысячу человек. Вторую строчку поделили Каргасокский и Зырянский районы, в которых на тысячу жителей выписано 332 и 331 экземпляров периодических изданий на тысячу жителей соответственно. Тройку лидеров замыкает Первомайский район с 292 экземплярами на тысячу местных жителей, - сообщает пресс-служба УФПС по Томской области.

Также добавляется, что за первое полугодие 2020 года томские почтальоны доставили подписчикам почти 93 тысячи экземпляров газет и журналов. На второе полугодие 2020 года жители региона оформили подписку на 84 тысячи экземпляров периодических изданий.

По данным почтовиков, общий тираж районных газет в регионе составляет 31 тыс. экземпляров, остальной объем приходится на областные и центральные газеты. Издания универсального, развлекательного и специализированного содержания в подписке занимают 30 %.

Напомним, что Почта России продолжает благотворительную акцию «Дерево добра». В рамках этой акции каждый желающий может оформить подписку на любое издание в адрес выбранного социального учреждения – конкретного детского дома, дома-интерната, дома для ветеранов. Подписку можно оформить на сайте , в мобильном приложении, у почтальона и в любом отделении почты.

В 2020 году в рамках проекта «Дерево добра» томичи и жители области выписали 776 экземпляров изданий на сумму 243 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU