Коронавирус в Северске: число заболевших выросло до 237

29 Июль 2020 2020-07-29T07:30:01+03:00

За пять дней в Северске выявлено 5 новых случаев заражения коронавирусом. Фото: из открытых источников

За минувшие пять дней в закрытом городе выявлено 11 новых случаев заражения

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На 28 июля на территории ЗАТО Северск зарегистрировано 237 подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. В инфекционном отделении местной больницы, подведомственной ФМБА России, находятся 20 пациентов, ещё трое – проходят лечение в стационарах города Томска. - . Из числа ранее заболевших 173 человека выздоровели, сообщает пресс-служба Межрегионального управления N 81 ФМБА России.

Напомним, по данным на 23 июля в закрытом городе нассчитывалось 226 случаев заражения COVID-19. Таким образом, за пять дней прирост заболевших составил 11 человек. Выздоровели за этот период 49 северчан.

- В настоящее время под медицинским наблюдением находятся 125 жителей Северска, контактировавших с заболевшими. Снято с медицинского наблюдения 1780 человек, - говорится в релизе.

Также уточняется, что с начала пандемии лабораториями, расположенными в Северске, подведомственнными ФМБА России, выполнено 8228 исследований на выявление SARS-CoV-2.

ИСТОЧНИК KP.RU