Коронавирус в Северске: число заболевших выросло до 237
На 28 июля на территории ЗАТО Северск зарегистрировано 237 подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. В инфекционном отделении местной больницы, подведомственной ФМБА России, находятся 20 пациентов, ещё трое – проходят лечение в стационарах города Томска. - . Из числа ранее заболевших 173 человека выздоровели, сообщает пресс-служба Межрегионального управления N 81 ФМБА России.
Напомним, по данным на 23 июля в закрытом городе нассчитывалось 226 случаев заражения COVID-19. Таким образом, за пять дней прирост заболевших составил 11 человек. Выздоровели за этот период 49 северчан.
- В настоящее время под медицинским наблюдением находятся 125 жителей Северска, контактировавших с заболевшими. Снято с медицинского наблюдения 1780 человек, - говорится в релизе.
Также уточняется, что с начала пандемии лабораториями, расположенными в Северске, подведомственнными ФМБА России, выполнено 8228 исследований на выявление SARS-CoV-2.
ИСТОЧНИК KP.RU