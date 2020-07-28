На севере Томской области прокуратура и суд встали на защиту бобров

28 Июль 2020 2020-07-28T13:34:52+03:00

Прокуратура и суд выступили против капканов на бобров Фото: из открытых источников

Ограничен доступ к трем интернет-страницам с рекламой капканов

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Прокуратура Верхнекетского района Томской области в очередной раз проверила соблюдение требований федерального законодательства об информации, информационных технологиях и о защите информации.

Были выявлены три интернет-страницы, содержавшие подробные инструкции по установке капканов на бобров, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Законом установлен прямой запрет на распространение информации, направленной на пропаганду совершения деяний, наказуемых в уголовном либо административном порядке. При этом отлов бобров при помощи ногозахватывающих удерживающих капканов является преступлением.

В целях исключения доступа граждан к указанным интернет-ресурсам прокурор района обратился в суд с административным исковым заявлением о признании размещенной на них информации запрещенной к распространению в Российской Федерации.

Иск прокурора удовлетворен, доступ к интернет-страницам судом ограничен.

ИСТОЧНИК KP.RU