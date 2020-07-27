2020-07-27T09:29:27+03:00
Общество

Сохраняйте спокойствие: 28 июля в Томской области протестируют систему экстренного оповещения населения

Проверка с запуском электросирен и громкоговорителей продлится с 15 до 16 часов
Алиса Селезнева
Поделиться:
Завтра по всей Томской области зазвучат сирены и громкоговорители.Завтра по всей Томской области зазвучат сирены и громкоговорители.Фото: из открытых источников
Изменить размер текста:

Во вторник, 28 июля, с 15 до 16 часов в Томской области пройдет комплексная техническая проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения, - информирует пресс-служба администрации региона.

- В течение часа планируется провести запуск электросирен и громкоговорителей, проверить стойки централизованного оповещения в организациях и прохождение сигнала до радиоточек, а также организовать перехват трансляции телеканалов первого цифрового мультиплекса, заместив эфир текстовым сообщением «техническая проверка», - отмечается в сообщении.

Добавляется, что часть средств оповещения муниципалитеты уже использовали для информирования жителей о правилах поведения в условиях пандемии COVID-19. Комплексная проверка системы необходима для тестирования всей цепочки автоматизированного централизованного оповещения.

В момент получения учебного сигнала по какому-либо из перечисленных каналов связи департамент защиты населения и территории Томской области призывает жителей региона соблюдать спокойствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Томской области за неделю 58 жителей «подарили» мошенникам 6 миллионов рублей
С зимой не шутят: губернатор потребовал ускорить ремонт коммуникаций в Томске
Проект томички прошел в четвертьфинал конкурса «Доброволец России – 2020»
Томский роддом и две северных больницы получили больше всего благодарностей в рамках акции «Спасибо доктору!»
В Томске с понедельника ограничено движение по улице Савиных
Коронавирус в Томске: + 54 новых случая заражения
Завтра состоится "прямая линия" по оказанию медицинской помощи томским инвалидам
Сельхозпроизводители Томской области начали собирать урожай
Сохраняйте спокойствие: 28 июля в Томской области протестируют систему экстренного оповещения населения
В Томской области с 1 августа на 3% повысятся цены на газ для населения
Бизнес-леди из Томска оплатила долги по налогам, чтобы не лишиться люксовой иномарки
Выпускник томского лицея при ТПУ сдал ЕГЭ на 300 баллов
70-летний водитель ВАЗа госпитализирован c травмами в результате ДТП под Томском
В Томской области браконьеры спилили сосен более чем на 800 тысяч рублей
Жертвы огня: за минувшие сутки в пожарах в Томской области погибло 2 человека
Неуступчивый автомобилист из Томска въехал в иномарку, в которой две пассажирки получили тяжелые травмы
Полиция и Россельхознадзор обнаружили свыше 13 тыс. «квадратов» дикой конопли в Томске и области
Оперштаб: еще один житель Томской области скончался от коронавируса
Коронавирус в Томске: + 51 новый случай заражения
9-летний ребенок выбежал на дорогу и попал под колеса иномарки в Северске
Более 450 кресел-колясок бесплатно получили жители Томской области за полгода
Пенсионер, пропавший на севере Томской области, найден погибшим
Молодой томич пытался продать часы через Интернет и лишился больше 120 тыс. рублей
Томичей приглашают участвовать в фотофестивале "Путешествуйте дома"
Мужчина пострадал от лобового столкновения в ДТП в Томске
В Томске разрешили открыть еще 59 летних веранд
Томская танцевальная команда снялась в клипе известного столичного артиста
Коронавирус в Томске: + 55 новых случаев заражения
За шесть месяцев обрабатывающие производства Томской области выросли на 7,4%