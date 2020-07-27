Сохраняйте спокойствие: 28 июля в Томской области протестируют систему экстренного оповещения населения

27 Июль 2020 2020-07-27T09:29:27+03:00

Завтра по всей Томской области зазвучат сирены и громкоговорители. Фото: из открытых источников

Проверка с запуском электросирен и громкоговорителей продлится с 15 до 16 часов

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Во вторник, 28 июля, с 15 до 16 часов в Томской области пройдет комплексная техническая проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения, - информирует пресс-служба администрации региона.

- В течение часа планируется провести запуск электросирен и громкоговорителей, проверить стойки централизованного оповещения в организациях и прохождение сигнала до радиоточек, а также организовать перехват трансляции телеканалов первого цифрового мультиплекса, заместив эфир текстовым сообщением «техническая проверка», - отмечается в сообщении.

Добавляется, что часть средств оповещения муниципалитеты уже использовали для информирования жителей о правилах поведения в условиях пандемии COVID-19. Комплексная проверка системы необходима для тестирования всей цепочки автоматизированного централизованного оповещения.

В момент получения учебного сигнала по какому-либо из перечисленных каналов связи департамент защиты населения и территории Томской области призывает жителей региона соблюдать спокойствие.

ИСТОЧНИК KP.RU