Выпускник томского лицея при ТПУ сдал ЕГЭ на 300 баллов

27 Июль 2020 2020-07-27T08:40:47+03:00

Ранее в Томске такой результат по ЕГЭ был зафиксирован в 2018 году. Фото: из открытых источников

Такой результат он получил по итогам экзаменов по русскому языку, математике и физике

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Выпускник лицея при ТПУ Владимир Солодкин сдал ЕГЭ на 300 баллов. Он получил высшие баллы по результатам экзаменов по русскому языку, математике и физике, сообщила пресс-служба мэрии Томска.

Ранее такой результат по ЕГЭ был зафиксирован в 2018 году, отмечается в сообщении.

Сейчас в Томске 24 стобалльника. Трое из них набрали максимальное число баллов сразу по двум предметам. В прошлом году 50 выпускников из 18 муниципальных общеобразовательных учреждений города сдали единый государственный экзамен на 100 баллов.

Напомним, в 2020 году в Томске общеобразовательные учреждения окончили 2 715 одиннадцатиклассников, из них 2 288 выпускников сдают ЕГЭ, поскольку планируют поступление в вузы.

ИСТОЧНИК KP.RU