Выпускник томского лицея при ТПУ сдал ЕГЭ на 300 баллов
Выпускник лицея при ТПУ Владимир Солодкин сдал ЕГЭ на 300 баллов. Он получил высшие баллы по результатам экзаменов по русскому языку, математике и физике, сообщила пресс-служба мэрии Томска.
Ранее такой результат по ЕГЭ был зафиксирован в 2018 году, отмечается в сообщении.
Сейчас в Томске 24 стобалльника. Трое из них набрали максимальное число баллов сразу по двум предметам. В прошлом году 50 выпускников из 18 муниципальных общеобразовательных учреждений города сдали единый государственный экзамен на 100 баллов.
Напомним, в 2020 году в Томске общеобразовательные учреждения окончили 2 715 одиннадцатиклассников, из них 2 288 выпускников сдают ЕГЭ, поскольку планируют поступление в вузы.
ИСТОЧНИК KP.RU