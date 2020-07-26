9-летний ребенок выбежал на дорогу и попал под колеса иномарки в Северске
Сегодня утром, около 10 часов 06 минут, в Северске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего пешехода.
- По предварительным данным, 42-летний водитель автомобиля SUBARU, после поворота направо с ул. Калинина на ул. Транспортная, переезжая нерегулируемый пешеходный переход, совершил наезд задним правым колесом на ногу 9-летнего ребенка, выбежавшего на проезжую часть по ходу движения автомобиля, - сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.
В результате дорожного происшествия, несовершеннолетний пешеход с травмами доставлен в медицинское учреждение. Уточняется, что на прогулке ребенок находился без сопровождения взрослых. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU