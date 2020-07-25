Томская танцевальная команда снялась в клипе известного столичного артиста

25 Июль 2020 2020-07-25T11:32:11+03:00

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Томская танцевальная команда New Name приняла участие в съемках нового клипа артиста Левана Горозии, который вышел 24 июля. Также приглашенными участниками были: Баста, группа Хлеб, Монатик, Иван Дорн, Nel, Алла Михеева, Надя Дорофеева, Николай Давыдов.

Напомним, Леван Горозия — известный рэпер, ранее выступавший под псевдонимом L'one в лейбле Black Star, созданным Тимати.

— Для нас это первая работа с московским артистом такого уровня и ролью в музыкальном клипе. Однако сейчас мы готовимся к съемкам двух своих клипов в Томске. Первый будет на трек "Моника", а второй, социальный клип, затронет даже арест губернатора Фургала, — рассказал один из участников команды Дмитрий Титов.

Ранее мы писали о том, как Леван Горозия заметил томскую танцевальную команду в инстаграме. Сейчас ребята поддерживают связь с артистом и планируют еще сняться с ним, но уже в роли танцоров. Клип, вышедший 24 июля, можно посмотреть по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU