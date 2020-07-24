Тело пожилого мужчины обнаружено под окнами многоэтажки на Каштаке в Томске
Труп пожилого мужчины обнаружен возле дома на проспекте Мира, 3 в Томске. Сообщения об этом появились сегодня утром в соцсетях. На месте происшествия работают представители правоохранительных органов.
- Найдено тело мужчины с телесными повреждениями, характерными для падения с высоты. По предварительным данным, 76-летний мужчина выпал с балкона пятого этажа многоквартирного дома на проспекте Мира, 3, - рассказали в Следственном Комитете по Томской области. По результатам работы следователей по выяснению всех обстоятельств произошедшего будет принято процессуальное решение.
фото: "Регион-70" ( Telegram)Фото: из открытых источников
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