В Томской области завершается капитальный ремонт библиотеки села Ново-Кусково

23 Июль 2020 2020-07-23T13:19:55+03:00

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На модернизацию Ново-Кусковской библиотеки-филиала № 4 Асиновской межпоселенческой централизованной библиотечной системы выделен 1 млн рублей в рамках регионального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура», информирует пресс-служба областной администрации.

Еще 250 тыс. рублей на капитальный ремонт этого объекта направил муниципальный бюджет.

Капремонт учреждения завершится до конца июля, после чего библиотека за счет средств регионального бюджета закупит мебель, оборудование и пополнит книжный фонд.

Всего в рамках регионального проекта «Культурная среда» в 2020 году в Томской области планируется создать пять модельных библиотек. Кроме библиотеки в Ново-Кусково, будут модернизированы детская библиотека в Тегульдете, сельские библиотеки в поселке Самусь, селах Сергеево Первомайского района и Усть-Бакчар Чаинского района.

ИСТОЧНИК KP.RU