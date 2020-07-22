2020-07-22T15:02:03+03:00
Общество

По проекту «Аренда за рубль» в Томске выставлены на торги еще три деревянных дома

В рамках программы инвесторам переданы уже 35 домов
ИГОРЬ ТЮРИН
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В Томске очень много исторических деревянных домов - им дает вторую жизнь муниципальная программаВ Томске очень много исторических деревянных домов - им дает вторую жизнь муниципальная программаФото: из открытых источников
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Муниципальный проект «Аренда за рубль» стартовал в Томске в 2016 году. В настоящее время в рамках программы на восстановление инвесторам передано 35 домов. В рамках проекта инвесторам предлагается за свой счет и для себя отремонтировать старинные дома, а взамен получить льготу по арендной плате – после завершения ремонтных работ она составит 1 рубль. 7 августа в 15 часов департамент управления муниципальной собственностью Томска проводит аукцион по передаче права аренды на 49 лет в отношении деревянных домов по адресам ул. Советская, д. 8б, ул. Советская, д. 8, ул. Пушкина, д. 28а.

Все предлагаемые объекты являются нежилыми зданиями. Дома на ул. Советской – объектами исторической среды, дом на ул. Пушкина – объектом культурного наследия регионального значения. Администрация Томска передаст их на правах аренды с условием восстановления их исторического облика.

Информация обо всех участниках программы «Аренда за рубль», уже отреставрированных домах, а также о зданиях, которые выставлены на торги с условием восстановления, доступна на 3D - портале Томска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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