Молодой геймер из Томской области украл с чужого счета крупную сумму и потратил на онлайн-игры

21 Июль 2020 2020-07-21T13:43:36+03:00

Фанату онлайн-игр теперь грозит до шести лет лишения свободы. Фото: Из открытых источников

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В дежурную часть МО МВД России «Стрежевской» обратился местный житель с заявлением о хищении денежных средств с банковского счета. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был установлен подозреваемый в совершении преступления. Им оказался 20 летний стрежевчанин, ранее не судимый.

- По предварительным данным, подозреваемый находился в одной компании с потерпевшим. Воспользовавшись тем, что за его действиями никто не наблюдает, мужчина изъял сим-карту из сотового телефона потерпевшего и установил на свое мобильное устройство. Затем, получив доступ к мобильному банку, оплачивал онлайн-игры в сети Интернет, похитив таким образом со счета 41 000 рублей, - сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

Следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК Российской Федерации «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU