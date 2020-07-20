2020-07-20T09:30:05+03:00
Общество

Проверку системы оповещения «Внимание всем!» в Томской области перенесли на 28 июля

Причина корректировки – проведение единого государственного экзамена в школах
Алиса Селезнева
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Проверка системы оповещения состоится в Томской области 28 июля.Проверка системы оповещения состоится в Томской области 28 июля.Фото: из открытых источников
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В предстоящий четверг, 23 июля, в Томской области должны были проверить автоматизированную систему центрального оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. В городах и селах должна была зазвучать тревожная сирена «Внимание всем!» . Заслышав ее, жителям требовалось включить один из федеральных телеканалов ("Первый канал", "Россия-1", "Матч ТВ", "НТВ", "Пятый канал", "Россия-К", "Россия-24", "Карусель", "ОРТ", "ТВ Центр") или "Радио России" (102,9 МГц), чтобы получить специальное сообщение. Сегодня стало известно, что проверка работоспособности системы перенесена на вторник, 28 июля.

- В связи с проведением единого государственного экзамена дата и время проверки готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения изменены. Изначально мы планировали мероприятие на 23 июля, но, к сожалению, не знали, что в этот день пройдет ЕГЭ. Чтобы выпускникам не помешать, по инициативе губернатора, проверку систем оповещения перенесли на 28 июля, — проинформировал Сергей Лукин, начальник департамента защиты населения и территории Томской области, главный государственный инспектор по надзору в области защиты от ЧС.

Новое время проведения репетиции – 28 июля с 15.00 до 16.00. В 15.00 сирена зазвучит в Томске, в 15.30 – по области. Сигнал будет звучать около минуты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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