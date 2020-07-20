2020-07-20T08:31:04+03:00
Общество

Томские студенты трудоустраиваются благодаря проекту «Наставничество»

В его рамках учащиеся проходят производственную практику в крупных компаниях
Алина Пермякова
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В проекте участвуют студенты ТУСУРа и ТПУ.В проекте участвуют студенты ТУСУРа и ТПУ.Фото: из открытых источников
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Студенты, обучающиеся по специальности «Техносферная безопасность», проходят практическую подготовку для работы и имеют перспективу трудоустройства благодаря проекту «Наставничество: новые грани профессионализма», который реализует департамент труда и занятости населения Томской области, сообщила пресс-служба администрации региона.

Опытных сотрудников по охране труда приглашают в наставники к студентам, вышедшим на производственную практику. Они помогают учащимся овладеть практическими навыками, влиться в коллектив, получить реальное представление о будущей работе и обязанностях. Следить за развитием молодого специалиста помогают чек-листы, которые заполняют наставники по окончанию практики.

Так, в рамках проекта студенты прошли практику в компаниях «Газпром трансгаз Томск», «Томские транспортные линии», «Газпромнефть Восток», «Горсети», «Сибстройнефтегаз», «Томлесдрев», «Сибкабель», «Томскнефтехим», а также Томской областной клинической больнице и Центре безопасности труда. По итогам стажировки под руководством наставников выпускники получили постоянную работу на предприятиях «Газпромнефть Восток», «Томскнефтехим» и «Сибстройнефтегаз», отмечается в сообщении.

Напомним, проект «Наставничество: новые грани профессионализма» реализуется в Томской области с 2018 года. В нем участвуют студенты Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники и Томского политехнического университета. С нового учебного года к ним присоединится Томский государственный архитектурно-строительный университет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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