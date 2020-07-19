Систему «Внимание всем!» проверят в Томске в будущий четверг

19 Июль 2020 2020-07-19T06:16:26+03:00

Проверка систем оповещения пройдет в Томске с 11 до 12 часов 23 июля. Фото В. Доронина предоставлено пресс-службой городской администрации.

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- Проверка средств оповещения пройдет в четверг, 23 июля с 11 до 12 часов. В это время включат электросирены и громкоговорители, специальные сигналы будут передавать на ТВ и радио, - сообщила пресс-служба мэрии. - Звучание сирен является предупредительным сигналом гражданской обороны об опасности, который означает «Внимание всем!».

В мэрии добавили, что по этому сигналу необходимо включить телевизионные приемники, настроить на любой из 10 общероссийских общедоступных телевизионных каналов («Первый канал», «Россия-1», «Матч ТВ», «НТВ», «Пятый канал», «Россия-К», «Россия-24», «Карусель», «ОТР», «ТВ Центр»), приемники проводного вещания на первую программу «Радио России», а приемники эфирного вещания на канал «Радио России», и прослушать специальное сообщение.

Добавим, к 2030 году не менее 90% населения должно гарантированно получать экстренную информацию через системы оповещения. В связи с этим МЧС совместно с Минкомсвязью и Россвязью работает над развитием таких систем.

ИСТОЧНИК KP.RU