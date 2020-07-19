2020-07-19T06:16:26+03:00
Общество

Систему «Внимание всем!» проверят в Томске в будущий четверг

Сигнал всеобщей тревоги – предупреждающее оповещение в случаях ЧП
Валерия ЗОЛОТУХИНА
Поделиться:
Проверка систем оповещения пройдет в Томске с 11 до 12 часов 23 июля. Фото В. Доронина предоставлено пресс-службой городской администрации.Проверка систем оповещения пройдет в Томске с 11 до 12 часов 23 июля. Фото В. Доронина предоставлено пресс-службой городской администрации.
Изменить размер текста:

- Проверка средств оповещения пройдет в четверг, 23 июля с 11 до 12 часов. В это время включат электросирены и громкоговорители, специальные сигналы будут передавать на ТВ и радио, - сообщила пресс-служба мэрии. - Звучание сирен является предупредительным сигналом гражданской обороны об опасности, который означает «Внимание всем!».

В мэрии добавили, что по этому сигналу необходимо включить телевизионные приемники, настроить на любой из 10 общероссийских общедоступных телевизионных каналов («Первый канал», «Россия-1», «Матч ТВ», «НТВ», «Пятый канал», «Россия-К», «Россия-24», «Карусель», «ОТР», «ТВ Центр»), приемники проводного вещания на первую программу «Радио России», а приемники эфирного вещания на канал «Радио России», и прослушать специальное сообщение.

Добавим, к 2030 году не менее 90% населения должно гарантированно получать экстренную информацию через системы оповещения. В связи с этим МЧС совместно с Минкомсвязью и Россвязью работает над развитием таких систем.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Легковушка въехала в коммунальную раскопку, трое томичей с травмами попали в больницу
В Томске прокуратура обязала коммунальщиков обслуживать КНС
Систему «Внимание всем!» проверят в Томске в будущий четверг
Четыре несанкционированных свалки ликвидировали в Томске
Еще один житель Томской области скончался от коронавируса
Коронавирус в Томске: + 61 новый случай заражения
Более пяти тысяч семей Томской области получили выплаты на третьего ребенка
В Томске мотоциклист попал в больницу после аварии
Синоптики: на выходных в Томске ожидается тепло без осадков
Из общежития СибГМУ в Томске госпитализированы 20 студентов с коронавирусом
Клещи в Томской области продолжают свое сезонное наступление на местных жителей
В Томске по переулку Целинному будет построен микрорайон под расселение аварийных домов
В Томске студентка сделала предоплату и осталась без денег и арендованного жилья
В Томской области правоохранители разыскивают девушку
В Томской области растет количество изъятого контрафактного алкоголя
Томские власти приглашают горожан посетить традиционные ярмарки выходного дня
Коронавирус в Томске: + 52 новых случая заражения
В Томске мусульмане решили отказаться от массового празднования Курбан-байрама
Коронавирус в Северске: число заболевших достигло 197 человек
Задержанный заместитель мэра Томска проведет два ближайших месяца в СИЗО
С 24 июля томичи снова смогут добраться до Москвы на поезде
В Томской области с начала года сыграли более двух тысяч свадеб
Шесть новых спортплощадок появились в отдаленных микрорайонах Томска
Томские аграрии поделятся опытом с коллегами на форуме «День поля-2020»
ТГУ и ВЦИОМ проанализируют качество жизни 90 млн россиян через соцсети
Топ-10 самых «дорогих» вакансий медиков в Томской области возглавили анестезиологи
Губернатор и глава сибирского Сбербанка открыли «Цифровой день Томской области»