2020-07-18T12:49:48+03:00
Общество

Четыре несанкционированных свалки ликвидировали в Томске

Их общий объем составил полторы тысячи кубометров
Алина Пермякова
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Свалки были выявлены в Ленинском, Октябрьском и Советском районах города. Фото: мэрия г.ТомскаСвалки были выявлены в Ленинском, Октябрьском и Советском районах города. Фото: мэрия г.ТомскаФото: из открытых источников
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На территории Томска было ликвидировано четыре свалки мусора общим объемом 1,5 тысячи кубометров, которые были выявлены в Ленинском, Октябрьском и Советском районах, сообщила пресс-служба мэрии г. Томска.

Так, в Советском районе убрана свалка мусора, которая стихийно образовалась на пер.Инженерном рядом со сгоревшим бревенчатым домом. В районе остановки «Второй микрорайон» на Иркутском тракте между домами № 214 и 216 была ликвидирована свалка строительных отходов. Среди них был утеплитель, который ремонтные бригады выбросили в сквере. Также две стихийные мусорные свалки убрали с территории по адресу ул.Вокзальная, 41, и Иркутский тракт, 188.

Напомним, в Томске продолжается ликвидация несанкционированных свалок мусора в рамках реализации нацпроекта «Экология» и муниципального проекта «Чистая страна». Всего в 2020 году на территории Томска и Томского района выявлено 86 таких свалок, региональным оператором организована работа по их ликвидации.

Нелегальные свалки бытового и крупногабаритного мусора представляют угрозу эпидемиологическому благополучию и являются потенциально опасными. Большие скопления строительного мусора могут стать источником пожара, отмечается в сообщении.

Добавим, что в Томске работает онлайн-сервис «Экологический контроль», организованный региональным оператором, с помощью которого томичи могут передать информацию – фотографии и адрес незаконных мест складирования твердых бытовых отходов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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