2020-07-18T09:08:49+03:00
Общество

Более пяти тысяч семей Томской области получили выплаты на третьего ребенка

Их среднедушевой доход не превышает прожиточного минимума
Алина Пермякова
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Общая сумма выплат на ребенка больше 146 тыс. рублей в годОбщая сумма выплат на ребенка больше 146 тыс. рублей в годФото: из открытых источников
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С начала 2020 года в рамках нацпроекта «Демография» выплату на третьего ребенка получили 5456 семей региона. На ее предоставление направлено более 367 млн рублей, сообщили в пресс-службе администрации Томской области.

Ежемесячная денежная выплата назначается при рождении (усыновлении) третьего или последующего ребенка и выплачивается до достижения им возраста трех лет. Размер выплаты — 12177 рублей — равен величине прожиточного минимума, установленного в регионе на детей. Общая сумма выплат на одного ребенка превышает 146 тыс. рублей в год.

— Право получать пособие имеют многодетные семьи, среднедушевой доход которых не превышает прожиточного минимума. Обязательным условием является занятость одного из родителей — работа, военная служба или учеба, — пояснила Марина Киняйкина, начальник департамента социальной защиты населения Томской области.

Добавим, что обращаться за назначением выплаты нужно по предварительной записи в Центры социальной поддержки. Для оформления потребуется паспорт, копии свидетельств о рождении всех детей, справка о составе семьи, документы о занятости второго родителя (единственного родителя), справки о доходах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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