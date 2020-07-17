2020-07-17T15:10:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Из общежития СибГМУ в Томске госпитализированы 20 студентов с коронавирусом

Они находятся в респираторном госпитале медуниверситета
Алина Пермякова
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Первое заражение произошло при бытовом контакте вне университета.Первое заражение произошло при бытовом контакте вне университета.Фото: из открытых источников
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В общежитии Сибирского государственного медицинского университета по адресу Вершинина, 50 выявлено 20 случаев заражения COVID-19. Все студенты с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции сейчас находятся в респираторном госпитале СибГМУ с удовлетворительным состоянием, сообщила ректор медуниверситета Ольга Кобякова в своем телеграм-канале.

Сначала с проявлением симптомов COVID-19 в респираторный госпиталь была госпитализирована одна студентка, заразившаяся при бытовых контактах вне университета. После чего было проведено тестирование всех проживающих в общежитии, которое выявило еще 19 бессимптомных носителей COVID-19 среди студентов.

Все заразившиеся жили на одном этаже общежития и не контактировали с другими проживающими. Также никто из заболевших студентов не проходил практику в медицинских организациях, отмечается в сообщении.

На данный момент проведено эпидемическое расследование и выявлены близкие контакты заболевших: 45 студентов и четверо других жильцов помещены в обсерватор для медицинского наблюдения. В общежитии проведена дезинфекция комнат и мест общего пользования, один этаж полностью изолирован. В здании соблюдаются все меры усиленного санитарно-эпидемиологического режима – термометрия, использование индивидуальных средств защиты, дезинфекция и проветривание.

Ситуация полностью контролируется администрацией университета и Роспотребнадзором.

ИСТОЧНИК KP.RU

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