2020-07-17T13:10:35+03:00
Происшествия

В Томске студентка сделала предоплату и осталась без денег и арендованного жилья

За сутки четверых жителей региона обманули на 270 тысяч рублей
ИГОРЬ ТЮРИН
Поделиться:
Жулики продолжают интернет-охоту на доверчивых людейЖулики продолжают интернет-охоту на доверчивых людейФото: из открытых источников
Изменить размер текста:

За сутки жертвами мошенников стали 4 жителей Томской области, в их числе 1 мужчина и 4 женщин в возрасте от 20 до 65 лет. В общей сложности они перевели мошенникам более 270 000 рублей, сообщает пресс-служба регионального управления полиции.

УМВД России по Томской области напоминает, что наиболее распространённым способом обмана остается схема, при которой гражданину звонит неизвестный, представляется работником банка или службой безопасности банка и предупреждает о якобы несанкционированной попытке или списании денежных средств, оформлении третьими лицами кредита на имя жертвы или совершения подозрительных операций по счетам. После чего для сохранности финансов, или же отмены подозрительных операций, мошенники убеждают сообщить им или «роботу» («роботизированной линии») реквизиты банковских карт, защитный код на оборотной стороне карты, состоящий из трех или четырех цифр, а также коды подтверждения операций из SMS-сообщений. Также злоумышленники предлагают установить на телефон программу безопасности, и, получая доступ к мобильному банку на мобильном устройстве жертвы, похищают денежные средства.

Другой схемой обмана остается хищение денежных средств при осуществлении купли или продажи товаров через популярные торговые площадки сети Интернет, в том числе через «сайты-двойники». Потерпевшие оплачивают покупки в Интернете, после чего не получают оплаченный товар, или же при купли/продажи имущества через Интернет-ресурсы, с целью оформления доставки/безопасной сделки, переходят по ссылкам, пришедшим им от незнакомых лиц, где указывают реквизиты своих банковских карт и лишаются денежных средств.

Так, студентка на одном из интернет-сайтов нашла объявление о сдаче квартиры, позвонила по указанному номеру, ответа не последовало. Позже на ее сотовый телефон пришло смс-сообщение. Следуя инструкциям, потерпевшая сделала предоплату в размере 4 000 рублей, посредством перевода на карту и договорилась о встрече, однако на встречу никто не пришел, на связь не выходит.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Из общежития СибГМУ в Томске госпитализированы 20 студентов с коронавирусом
Клещи в Томской области продолжают свое сезонное наступление на местных жителей
В Томске по переулку Целинному будет построен микрорайон под расселение аварийных домов
В Томске студентка сделала предоплату и осталась без денег и арендованного жилья
В Томской области правоохранители разыскивают девушку
В Томской области растет количество изъятого контрафактного алкоголя
Томские власти приглашают горожан посетить традиционные ярмарки выходного дня
Коронавирус в Томске: + 52 новых случая заражения
В Томске мусульмане решили отказаться от массового празднования Курбан-байрама
Коронавирус в Северске: число заболевших достигло 197 человек
Задержанный заместитель мэра Томска проведет два ближайших месяца в СИЗО
С 24 июля томичи снова смогут добраться до Москвы на поезде
В Томской области с начала года сыграли более двух тысяч свадеб
Шесть новых спортплощадок появились в отдаленных микрорайонах Томска
Томские аграрии поделятся опытом с коллегами на форуме «День поля-2020»
ТГУ и ВЦИОМ проанализируют качество жизни 90 млн россиян через соцсети
Топ-10 самых «дорогих» вакансий медиков в Томской области возглавили анестезиологи
Губернатор и глава сибирского Сбербанка открыли «Цифровой день Томской области»