В Томске студентка сделала предоплату и осталась без денег и арендованного жилья

17 Июль 2020 2020-07-17T13:10:35+03:00

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За сутки жертвами мошенников стали 4 жителей Томской области, в их числе 1 мужчина и 4 женщин в возрасте от 20 до 65 лет. В общей сложности они перевели мошенникам более 270 000 рублей, сообщает пресс-служба регионального управления полиции.

УМВД России по Томской области напоминает, что наиболее распространённым способом обмана остается схема, при которой гражданину звонит неизвестный, представляется работником банка или службой безопасности банка и предупреждает о якобы несанкционированной попытке или списании денежных средств, оформлении третьими лицами кредита на имя жертвы или совершения подозрительных операций по счетам. После чего для сохранности финансов, или же отмены подозрительных операций, мошенники убеждают сообщить им или «роботу» («роботизированной линии») реквизиты банковских карт, защитный код на оборотной стороне карты, состоящий из трех или четырех цифр, а также коды подтверждения операций из SMS-сообщений. Также злоумышленники предлагают установить на телефон программу безопасности, и, получая доступ к мобильному банку на мобильном устройстве жертвы, похищают денежные средства.

Другой схемой обмана остается хищение денежных средств при осуществлении купли или продажи товаров через популярные торговые площадки сети Интернет, в том числе через «сайты-двойники». Потерпевшие оплачивают покупки в Интернете, после чего не получают оплаченный товар, или же при купли/продажи имущества через Интернет-ресурсы, с целью оформления доставки/безопасной сделки, переходят по ссылкам, пришедшим им от незнакомых лиц, где указывают реквизиты своих банковских карт и лишаются денежных средств.

Так, студентка на одном из интернет-сайтов нашла объявление о сдаче квартиры, позвонила по указанному номеру, ответа не последовало. Позже на ее сотовый телефон пришло смс-сообщение. Следуя инструкциям, потерпевшая сделала предоплату в размере 4 000 рублей, посредством перевода на карту и договорилась о встрече, однако на встречу никто не пришел, на связь не выходит.

ИСТОЧНИК KP.RU