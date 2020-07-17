В Томской области правоохранители разыскивают девушку

17 Июль 2020 2020-07-17T12:44:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Томской области разыскивается несовершеннолетняя Фатеева Алина Сергеевна, 2002 года рождения. Девушка вечером 14.06.2020 года ушла из ОГКУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Томска», расположенного по адресу: г. Томск, ул. Тверская, д. 74/1, и до настоящего времени не вернулась. Склона к бродяжничеству, сообщает пресс-служба ведомства.

Приметы: На вид 17 лет, рост около 170 см, худощавого телосложения, лицо смуглое, волосы темные (крашеные). Имеет на теле множество татуировок.

Особые приметы: на правом колене имеется татуировка, над левой бровью имеется татуировка в виде розы, под правым глазом имеется татуировка в виде «переплетенных линий» (молний), в носу имеется пирсинг.

Была одета: кофта вязанная бордового цвета, черные джинсы с разрезами и потертостями в области колен, кроссовки черного цвета, носки розового цвета. При себе имела рюкзак черного цвета с запасными вещами и косметическими принадлежностями. Документов, удостоверяющих личность, при себе не имеет.

Граждан, располагающих сведениями о местонахождении А.С. Фатеевой, просят сообщить в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Томской области по тел. 46-97-49, 8-913-811-49-30.

ИСТОЧНИК KP.RU