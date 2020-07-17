В Томской области растет количество изъятого контрафактного алкоголя

17 Июль 2020 2020-07-17T12:25:13+03:00

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Комиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции под руководством вице-губернатора Игоря Шатурного рассмотрела ситуацию, связанную с производством и оборотом алкогольной продукции в регионе, а также угрозы и риски, связанные с ее нелегальным производством, сообщает пресс-служба администрации Томской области.

– Благодаря системной работе в Томской области растет количество изъятого незаконного оборота алкогольной продукции. Для усиления борьбы с фальсификатом губернатор создал постоянно действующую рабочую группу по противодействию незаконному обороту алкогольной продукции, – подчеркнул Игорь Шатурный.

Он сообщил, что в рабочую группу вошли представители региональных органов исполнительной власти, управлений ФСБ и МВД по Томской области, Томской таможни, региональных управлений Роспотребнадзора и Роскомнадзора, предприятий по производству, обороту алкогольной и спиртосодержащей продукции. Руководителем рабочей группы назначен председатель комитета по лицензированию Томской области Александр Деев.

В свою очередь, Александр Деев сообщил, что наиболее напряженная обстановка по распространению фальсифицированного алкоголя в Тегульдетском, Александровском, Шегарском, Кожевниковском, Первомайском и Шегарском районах. В основном контрафактный алкоголь поступает из соседних регионов. Чаще всего подделывают коньяк и бренди, затем идут водка, вино и пиво.

Игорь Шатурный поручил органам местного самоуправления усилить работу по информированию населения о суррогатной алкогольной продукции и последствиях ее употребления, а также рассказывать о мерах борьбы с ней. Также вице-губернатор поручил членам рабочей группы подготовить предложения в федеральную комиссию по противодействию контрафакту, в частности по маркировке и установлению фиксированной цены на пиво.

ИСТОЧНИК KP.RU