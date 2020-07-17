2020-07-17T11:24:16+03:00
Общество

Томские власти приглашают горожан посетить традиционные ярмарки выходного дня

В субботу-воскресенье в торговых точках можно приобрести продукцию частных подворий
Антонина Ленская
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На летних ярмарках особенно хороши садовые ягоды и свежая фермерская зелень.На летних ярмарках особенно хороши садовые ягоды и свежая фермерская зелень.Фото: из открытых источников
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В выходные дни жителей Томска приглашают приобрести продукцию овощеводства и садоводства, выращенную на частных подворьях Кожевниковского, Томского, Первомайского, Зырянского, Шегарского, Асиновского и других районов. В ассортименте у крестьян ягоды (малина, смородина, клубника, ирга), овощи и зелень (огурцы, петрушка, укроп, лук), прочая свежая продукция.

В субботу-воскресенье в областном центре будут работать ярмарки с общим количеством более 200 торговых мест. В частности, у горожан пользуются спросом торговые точки в поселке Светлый, возле ДНТ «Авангард», на проспекте Академическом, Набережной Томи (около Речвокзала) и улице Мокрушина. Участие в таких ярмарках бесплатное, сообщает пресс-служба мэрии Томска.

Добавим, что, помимо общих санитарных требований, в условия распространения новой коронавирусной инфекции участники ярмарок обязаны соблюдать рекомендации Роспотребнадзора по проведению профилактических и дезинфекционных мероприятий.

В частности, обязательными являются соблюдение социального дистанцирования, обработка всех поверхностей и уборка территории с использованием специальных дезинфицирующих средств. Для продавцов и посетителей действует масочный режим.

В мэрии Томска подтвердили, что на ярмарках выходного дня (как и на объектах стационарной торговли) отделы потребительского рынка районных администрации проводят регулярные проверки исполнения рекомендаций Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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