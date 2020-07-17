2020-07-17T10:33:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Томске: + 52 новых случая заражения

Общее число заболевших в регионе достигло 3314
Алиса Селезнева
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Число заболевших в регионе превысило 3,3 тыс. человекЧисло заболевших в регионе превысило 3,3 тыс. человекФото: из открытых источников
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Сегодня, 17 июля, в Томской области выявлено 52 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус. рф. Таким образом, сейчас в регионе 3314 подтвержденных случаев.

За последние сутки в стране выявлено 6406 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах,186 пациентов скончались, 7681 выздоровел.

С начала пандемии в России заболели 759 203 человека, 12 123 скончались, 539 373 выздоровели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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