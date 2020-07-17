В Томске мусульмане решили отказаться от массового празднования Курбан-байрама

17 Июль 2020 2020-07-17T10:10:07+03:00

Знатоки ислама считают, что традиционный обряд жертвоприношения не обязательно проводить в мечети. Фото: из открытых источников

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Массового празднования Курбан-байрама 31 июля в Томске не будет в связи с тем, что в регионе продлен режим повышенной готовности. Об этом заявил глава регионального духовного управления мусульман Нурулла Хаджи Турсунбаев.

Курбан-байрам – исламский праздник окончания хаджа, который отмечается через 70 дней после праздника Ураза-байрам, в десятый день месяца Зуль-хиджа в память жертвоприношения пророка Ибрахима. Согласно традиции, в честь этого события каждый мусульманин должен принести в жертву барана или корову.

В 2020 году Курбан-байрам верующие будут отмечать в течение четырех дней – с 31 июля по 3 августа. Ежегодно в этот период на торжества в томских мечетях собирались несколько тысяч человек. Однако ныне массовые праздничные мероприятия в регионе не состоятся, сообщил духовный лидер.

– К сожалению, празднования и коллективного намаза 31 июля у нас не будет. Поздравлять друг друга можно дистанционно, по телефону, но следует все-таки остаться дома. Традиционный обряд жертвоприношения не обязательно проводить в мечети. Каждый, если хочет, может сделать это дома, – рассказал Нурулла Хаджи. Он добавил, что в 2020 году томские мусульмане должны были поехать в паломничество в Саудовскую Аравию, но эта поездка также отменяется.

Добавим, как рассказал имам Низамуддин Хаджи Жумаев, прихожане Красной Соборной мечети надеются отпраздновать Курбан-байрам 3 августа, если власти Томской области не станут продлевать режим самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU