Коронавирус в Северске: число заболевших достигло 197 человек

17 Июль 2020 2020-07-17T09:42:02+03:00

Количество случаев заражения COVID-19 в Северске приближается к двум сотням. Фото: из открытых источников

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- По состоянию на 16.07.2020 на территории ЗАТО Северск зарегистрировано 197 подтвержденных случаев COVID-19. Восемнадцать пациентов госпитализированы в инфекционное отделение местной больницы, ещё девять проходят лечение в ЛПУ города Томска, сообщила в пятницу пресс-служба администрации закрытого города. Напомним, по данным на 14 июля, в Северске насчитывалось 186 случаев заражения коронавирусом.

- Из числа ранее заболевших сто человек выздоровели. Под медицинским наблюдением находятся 164 человека, контактировавших с зараженными новой коронавирусной инфекциtq. Снято с медицинского наблюдения 1562 человека, - отмечается в сообщении

Также добавляется, что лабораториями города, подведомственными ФМБА России, за время пандемии выполнено 7027 исследований.

ИСТОЧНИК KP.RU