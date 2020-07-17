Коронавирус в Северске: число заболевших достигло 197 человек
- По состоянию на 16.07.2020 на территории ЗАТО Северск зарегистрировано 197 подтвержденных случаев COVID-19. Восемнадцать пациентов госпитализированы в инфекционное отделение местной больницы, ещё девять проходят лечение в ЛПУ города Томска, сообщила в пятницу пресс-служба администрации закрытого города. Напомним, по данным на 14 июля, в Северске насчитывалось 186 случаев заражения коронавирусом.
- Из числа ранее заболевших сто человек выздоровели. Под медицинским наблюдением находятся 164 человека, контактировавших с зараженными новой коронавирусной инфекциtq. Снято с медицинского наблюдения 1562 человека, - отмечается в сообщении
Также добавляется, что лабораториями города, подведомственными ФМБА России, за время пандемии выполнено 7027 исследований.
ИСТОЧНИК KP.RU