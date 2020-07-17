С 24 июля томичи снова смогут добраться до Москвы на поезде

"Томич" снова начинает курсировать до столицы и обратно. Фото: из открытых источников

«Российские железные дороги» постепенно возвращают в расписание поезда, ранее отмененные из-за ограничений, связанных с угрозой распространения коронавируса. - С 24 июля возобновляется движение поезда «Томич» по маршруту Томск – Москва, - сообщается на сайте перевозчика.

Напомним, «Томич» был отменен отправлением из Томска с 16 апреля, из Москвы - с 18 апреля из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки и резкого снижения спроса на билеты.

Согласно новому расписанию, он начнет курсировать из Томска с 24 июля по четным числам, из Москвы с 26 июля по четным числам.

Ранее сообщалось, что с 1 июля возобновлено движение поезда Томск - Анапа, отмененного с 23 апреля. Однако продажа билетов от и до станций, расположенных на территории Казахстана, временно приостановлена. . О возобновлении ежедневного поезда Томск- Новосибирск пока не сообщается. Данный маршрут исчез из расписания также в апреле.