В Томской области с начала года сыграли более двух тысяч свадеб

17 Июль 2020 2020-07-17T08:05:01+03:00

Также в области более полутора тысячи разводов. Фото: из открытых источников

Среди них 124 брака с иностранцами из 20 государств

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За шесть месяцев текущего года в регионе поженились 2119 пар, в том числе 124 — с гражданами 20 иностранных государств, сообщила пресс-служба администрации Томской области.

Всего в Томске заключено 1 526 браков, еще 593 в других городах и районах области. Самым популярным месяцем для регистрации у молодоженов стал июнь — в теплый летний месяц поженились 565 пар, отмечается в сообщении.

Среди 124 браков с иностранцами лидируют граждане ближнего зарубежья — всего 113 пар (47 — с гражданами Казахстана, 20 — Азербайджана, 14 — Узбекистана, 12 — Таджикистана, 7 — Кыргызстана, 5 — Армении, 4 — Украины, 2 — Республики Беларусь, по одному — Латвии и Грузии). Также жители региона заключили 11 браков с гражданами стран дальнего зарубежья: Кореи (две пары), Алжира, Германии, Египта, Индии, Канады, КНР, Нигерии, Сербии, Сирии.

При этом за первое полугодие 2020-го в регионе зарегистрировано 1 622 развода.

Добавим, за первые полгода в Томской области родилось 4 806 детей: 2 485 мальчиков и 2 284 девочки, 73 пары двойняшек и три тройни. Самыми популярными именами у родителей новорожденных девочек и мальчиков в Томской области стали София/Софья (142), Мария (70), Екатерина (69) и Артем (132), Александр (118), Михаил (100).

ИСТОЧНИК KP.RU