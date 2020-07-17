Шесть новых спортплощадок появились в отдаленных микрорайонах Томска

17 Июль 2020 2020-07-17T07:40:51+03:00

Шесть новых спорткомплексы порадуют любителей физкультуры в Ленинском районе. Фото: из открытых источников

Они установлены в рамках проекта «От двора до олимпийского пьедестала»

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Шесть спортивных комплексов общей физической подготовки установлены в жилых кварталах Ленинского района. Комплексы подходят для занятий томичей всех возрастных категорий, - сообщила в пятницу пресс-служба мэрии.

Новые спортплощадки появились на пер. Сакко, 11, пр. Ленина, 199, ул. Интернационалистов, 5, ул. Ференца Мюнниха, 26, пр. Мира, 35, ул. Ленская, 14.

- Комплексы оснащены основными элементами, необходимыми для спортивной подготовки на открытом воздухе и подходят для томичей всех возрастных категорий. Детский спортивный комплекс включает гимнастические кольца, скамью для пресса, шведскую стенку, уголки для подъема ног, альпинистский щит со сквозными прорезями-ступенями для лазанья, баскетбольный щит. Отдельными блоками комплекса установлены тройной турник, параллельные брусья, тренажеры для выполнения гимнастических упражнений на укрепление мышц и суставов, для развития координации, - уточняется в релизе.

Работы по установке комплексов проводила компания «Спортмир».

Добавим, всего в 2020 году по проекту «От томского двора до олимпийского пьедестала» в областном центре будет установлено 35 спортивных и физкультурных площадок на общую сумму 23,4 миллиона рублей. Адреса объектов определялись специалистами мэрии совместно с депутатами Думы Томска.

ИСТОЧНИК KP.RU