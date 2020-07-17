Томские аграрии поделятся опытом с коллегами на форуме «День поля-2020»

17 Июль 2020 2020-07-17T07:10:42+03:00

В этом году мероприятие пройдет частично в онлайн формате

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- Традиционный межрегиональный агрофорум «День поля» стартует 22 июля. В этот день участники, в числе которых будут как томские, так и приглашенные из других регионов, проведут осмотр производственных посевов льна-долгунца, яровых зерновых, зернобобовых и других сельхозкультур. Часть мероприятий также пройдет в онлайн-формате, - сообщила в пятницу пресс-служба областной администрации.

Второй день работы агрофорума будет посвящен селекционной и семеноводческой работе «Германского Семенного Альянса» на территории Томской области. Вместе с представителями немецкой компании участники «Дня поля» посетят поля АО «Дубровское», агрофирмы «Межениновская» и СПК «Белосток».

- На следующий день состоится осмотр делянок с посевами сельхозкультур томского филиала «Госсорткомиссии» в поселке Ключи и Сибирском НИИ сельского хозяйства и торфа в селе Лучаново Томского района. Обе организации покажут гостям сельскохозяйственную технику и производственную базу-, говорится в сообщении.

Завершится форум «День поля» онлайн-конференцией «Селекция и семеноводство в условиях северного земледелия». Спикерами станут директор департамента растениеводства, химизации, механизации и защиты растений Минсельхоза РФ Роман Некрасов, директор департамента координации деятельности организаций в сфере сельскохозяйственных наук Минобрнауки РФ Вугар Багиров и врио председателя Государственной комиссии РФ по испытанию и охране селекционных достижений Ольга Лесных.

Участники обсудят технологические особенности выращивания сельхозкультур в северных регионах, в том числе новые способы увеличения урожайности, федеральную поддержку северного земледелия, перспективные сорта и научную работу.

Напомним, агрофорум «День поля» проводится в Томской области, начиная с 2013 года.

ИСТОЧНИК KP.RU