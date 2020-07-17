ТГУ и ВЦИОМ проанализируют качество жизни 90 млн россиян через соцсети

17 Июль 2020 2020-07-17T06:07:00+03:00

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Томский государственный университет и ВЦИОМ разрабатывают проект по мониторингу настроений россиян в соцсетях. Созданный прототип направлен на выявление мнений граждан о социальной, экономической, политической и других сферах. В основе мониторинга – алгоритмы, разработанные учёными ТГУ, сообщила пресс-служба госуниверситета.

Анализ соцсетей дает возможность собирать информацию от большого количества пользователей, что совершенствует процесс мониторинга общественного мнения.

– Создание совместной лаборатории объединит подходы и методики классической и «цифровой» социологии для работы с вызовами общества, которые недавно были недоступны для исследователей. В нашей работе мы собираемся использовать данные «цифрового следа» примерно 90 миллионов пользователей социальных сетей, интегрированные с данными опросов ВЦИОМ, – рассказал научный руководитель Центра прикладного анализа больших данных ТГУ Михаил Мягков. Ранее учёные госуниверситета разработали прототип сервиса и уже получили первые результаты.

Так, в 2018 году отрицательные оценки качества жизни прослеживались в регионах Западной Сибири, а самый высокий уровень благополучия был зафиксирован в Камчатском крае, Магаданской области, Приморском крае, Чукотском автономной округе и в Москве. Больше всего россияне удовлетворены положением дел в сферах образования, труда и в области рыночных отношений. При этом недовольство жителей регионов вызывает ситуация в сферах безопасности, инфраструктуры, ЖКХ, экологии и отношений между людьми, отмечается в сообщении.

Добавим, что в течение 2020 года ТГУ и ВЦИОМ также разработают совместный онлайн-курс, ориентированный на освоение цифровых методов в социальных исследованиях.

ИСТОЧНИК KP.RU