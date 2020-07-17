Топ-10 самых «дорогих» вакансий медиков в Томской области возглавили анестезиологи

17 Июль 2020 2020-07-17T05:38:20+03:00

Чтобы получать больше 100 тысяч рублей в месяц, врач должен обладать многими профессиональными навыками. Фото: из открытых источников

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Аналитики сайта по поиску работы и сотрудников hh.ru составили топ-10 вакансий с высокими зарплатами в профессиональной сфере «Медицина и фармацевтика» в Томской области. Первое место в рейтинге заняла вакансия врача-анестезиолога-реаниматолога.

В сообщении пресс-службы hh.ru Сибирь отмечается, что врач этой специализации сможет зарабатывать свыше 100 тыс. рублей в месяц. В вакансии перечислены следующие условия: ему предстоит организовывать работу здравпункта, оказывать плановую и экстренную помощь, проводить предрейсовые медицинские осмотры, амбулаторные приемы, а также работать с документацией. Помимо профессиональных требований к кандидату указаны также знание английского языка и офисных компьютерных программ.

По данным сайта, на сегодняшний день в регионе открыто около 700 вакансий в профессиональной сфере «Медицина и фармацевтика». Чаще всего это предложения для лечащих врачей (39%), младшего и среднего медперсонала (28%), а также для специалистов клинических исследований и лаборантов (19%). На верхних позициях рейтинга самых «дорогих» вакансий также врач-хирург (от 100 до 150 тыс. руб. на руки), фельдшер (от 80 тыс. руб.) и медсестра (от 70 до 140 тыс. руб).

ИСТОЧНИК KP.RU