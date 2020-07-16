Губернатор и глава сибирского Сбербанка открыли «Цифровой день Томской области»

16 Июль 2020 2020-07-16T16:22:22+03:00

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Сегодня, 16 июля, губернатор Сергей Жвачкин и председатель Сибирского банка ПАО «Сбербанк» Татьяна Галкина открыли в режиме видеоконференцсвязи «Цифровой день Томской области», - сообщила в четверг пресс-служба областной администрации.

-Когда мы говорим о национальных проектах, как правило, больше на слуху те, что касаются строительства, дорог, социальной сферы и промышленного производства. Однако я считаю, что проект «Цифровая экономика» играет не менее важную роль. Ведь задача этого проекта – модернизировать и экономику, и социальную сферу, и городское хозяйство, ускорить развитие бизнеса и улучшить качество жизни людей, – подчеркнул, открывая телемост, глава Томской области.

Губернатор также напомнил, что в апреле вместе председателем Сибирского банка Сбербанка России Татьяной Галкиной подписал дорожную карту по реализации совместных проектов в области цифровых технологий. При поддержке банка и консультантов компании Strategy Partners региональные власти начали оценку текущего уровня цифровизации Томской области и выработку приоритетов по каждой отрасли.

- Сегодня цифровая трансформация наиболее активно идет в таких сферах, как образование и гостеприимство. Способствовала этому, в том числе, эпидемия и связанный с ней режим вынужденных ограничений. Так что нет худа без добра, – сказал губернатор Сергей Жвачкин. – Но, конечно, наша задача – трансформировать не отдельные отрасли, а экономику и социальную сферу в целом. Нам нужно быстрее внедрять цифровые технологии в такие важнейшие сферы, как медицина, транспорт, городское хозяйство, жилищно-коммунальный комплекс, государственное и муниципальное управление, развивать искусственный интеллект, электронную коммерцию.

Затем участники «Цифрового дня» обсудили ряд совместных проектов, в том числе, возможности лабораторий Сбербанка для «Большого университета Томска», аналитику туризма на основе больших данных, интеллектуальную транспортную систему и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU