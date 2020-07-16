На севере Томской области мужчина получил почти два года за два мешка кедровых орехов

16 Июль 2020 2020-07-16T15:27:52+03:00

Два года зоны за орехи получил колпашевский житель Фото: из открытых источников

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Колпашевский городской суд Томской области признал ранее неоднократно судимого 38-летнего местного жителя виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.158 УК РФ (кража), ч.2 ст.314.1 УК РФ (неоднократное несоблюдение установленного судом в соответствии с федеральным законом ограничения), сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Установлено, что подсудимый, находясь под административным надзором и неоднократно привлекавшийся к административной ответственности за нарушение установленного судом ограничения в виде запрета пребывать в ночное время вне жилого помещения, в сентябре 2019 года вновь появился в запрещенное время в состоянии опьянения на одной из улиц районного центра, в связи с чем был привлечен к административной ответственности по ст.20.21 КоАП РФ.

Кроме того, в октябре 2019 года, проникнув в помещение склада, принадлежащее индивидуальному предпринимателю, занимающемуся заготовкой дикоросов, подсудимый похитил два мешка с кедровым орехом общим весом 80 кг, причинив собственнику ущерб на сумму 17,6 тыс. рублей.

В судебном заседании подсудимый свою вину в содеянном признал полностью.

С учетом факта совершения преступлений в условиях рецидива государственный обвинитель настаивал на необходимости назначения подсудимому наказания, связанного с изоляцией от общества.

Согласившись с позицией государственного обвинителя, суд приговорил виновного к 1 году 10 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU