В Томской области стали известны первые стобалльники в экзаменационной кампании

16 Июль 2020 2020-07-16T14:51:12+03:00

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Сегодня, 16 июля, стали известны результаты ЕГЭ по информатике, географии и литературе. Максимальные 100 баллов за свои работы получили 14 человек, результаты 227 выпускников выше 81 балла, сообщает пресс-служба администрации региона.

В этом году школьники Томской области установили рекорд по сдаче госэкзамена по информатике – восемь человек получили за него 100 балов (максимальное количество стобалльников по этому предмету ранее было пять человек). Наивысший балл у трех выпускников Лицея при ТПУ, двух – Томского физико-технического лицея, по одному выпускнику гимназий №26, №29 и Мариинской СОШ №3 Томска.

Северчане показали максимальные результаты по географии: по 100 баллов у двух выпускников Северского лицея и СОШ №84.

Максимальные баллы по литературе получили четыре человека – два выпускника из Лицея № 1 и Академлицея, а также два выпускника прошлых лет.

– Безусловно, этот учебный год был особенно сложным для одиннадцатиклассников. Последняя четверть, когда все внимание направлено на подготовку к экзаменам, прошла в дистанционном режиме. Ребятам пришлось много времени уделять самоподготовке. Но они справляются, и педагоги максимально поддерживают своих учеников, – отметила заместитель губернатора по научно-образовательному комплексу Людмила Огородова.

Вице-губернатор уточнила, что итоги первых экзаменов в Томской области сопоставимы с общероссийскими показателями ЕГЭ прошлого года. «Надеюсь, что и по другим предметам наши ребята покажут хорошие результаты и удачно поступят в высшие учебные заведения», – сказала Людмила Огородова.

В ЕГЭ по информатике приняли участие 875 человек, по географии – 144 человека, по литературе – 233 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU