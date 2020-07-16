2020-07-16T14:08:34+03:00
Общество

Мэр Томска прокомментировал задержание своего заместителя по безопасности

Градоначальник не намерен вмешиваться в работу правоохранительных органов
Алиса Селезнева
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Мэр Томска уверен,что следствие разберется во всем детально и скрупулезно.Мэр Томска уверен,что следствие разберется во всем детально и скрупулезно.Фото: из открытых источников
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Мэр Томска Иван Кляйн прокомментировал задержание своего заместителя по безопасности и общим вопросам Евгения Сурикова. Напомним, один из руководителей администрации областной столицы был задержан силовиками сегодня, 16 июля, по подозрению в получении крупной взятки. Позднее региональный СК сообщил о возбуждении в отношении него уголовного дела на основании материалов ФСБ. По предварительным данным, подозреваемый в период с 2016 по 2018 годы лично получил от гражданки взятку в крупном размере «за способствование, в силу занимаемой должности, совершению иными должностными лицами действий в пользу взяткодательницы». На рабочем месте чиновника и в жилище прошли обыски.

- Я никогда не вмешивался в работу правоохранительных органов и не намерен делать этого впредь. Уверен, что следствие детально и скрупулезно разберется во всех обстоятельствах этого дела, — сказал по этому поводу мэр Томска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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