В субботу жители Томской области побегут в новом формате

16 Июль 2020 2020-07-16T13:53:35+03:00

Томский марафон продолжается и в условиях пандемии коронавируса Фото: из открытых источников

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В субботу, 18 июля, начнется новая серия индивидуальных стартов для любителей бега – Гран-при Five o’clock. Стать участниками могут все желающие от 12 лет и старше, сообщает пресс-служба администрации региона.

– Задача участников нового соревнования – преодолеть максимальное расстояние за один час в течение пяти этапов. На выбор мы предлагаем три дисциплины – бег, северную ходьбу и скайраннинг. Такой формат позволит улучшить свои личные результаты и спортивные возможности, кроме того, забеги можно совместить со своим тренировочным планом, – сообщил организатор события, основатель бегового сообщества «Томский марафон» Александр Гордиевских.

Забеги начнутся с 18 июля и завершатся 16 августа. Стартовать необходимо каждую субботу или воскресенье в течение пяти недель. Результаты фиксируются с помощью любого приложения для занятий спортом.

Регистрация открыта на сайте tomskmarathon.ru, там же в личном кабинете нужно загружать результаты забегов. Участники, показавшие лучшие результаты по итогам всех этапов, получат спортивную экипировку. Также организаторы подготовили призы для лидеров каждого этапа соревнования.

ИСТОЧНИК KP.RU