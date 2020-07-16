2020-07-16T13:53:35+03:00
Спорт

В субботу жители Томской области побегут в новом формате

18 июля стартуют забеги Гран-при Five o’clock
ИГОРЬ ТЮРИН
Поделиться:
Томский марафон продолжается и в условиях пандемии коронавирусаТомский марафон продолжается и в условиях пандемии коронавирусаФото: из открытых источников
Изменить размер текста:

В субботу, 18 июля, начнется новая серия индивидуальных стартов для любителей бега – Гран-при Five o’clock. Стать участниками могут все желающие от 12 лет и старше, сообщает пресс-служба администрации региона.

– Задача участников нового соревнования – преодолеть максимальное расстояние за один час в течение пяти этапов. На выбор мы предлагаем три дисциплины – бег, северную ходьбу и скайраннинг. Такой формат позволит улучшить свои личные результаты и спортивные возможности, кроме того, забеги можно совместить со своим тренировочным планом, – сообщил организатор события, основатель бегового сообщества «Томский марафон» Александр Гордиевских.

Забеги начнутся с 18 июля и завершатся 16 августа. Стартовать необходимо каждую субботу или воскресенье в течение пяти недель. Результаты фиксируются с помощью любого приложения для занятий спортом.

Регистрация открыта на сайте tomskmarathon.ru, там же в личном кабинете нужно загружать результаты забегов. Участники, показавшие лучшие результаты по итогам всех этапов, получат спортивную экипировку. Также организаторы подготовили призы для лидеров каждого этапа соревнования.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Губернатор и глава сибирского Сбербанка открыли «Цифровой день Томской области»
На севере Томской области мужчина получил почти два года за два мешка кедровых орехов
В Томской области стали известны первые стобалльники в экзаменационной кампании
Мэр Томска прокомментировал задержание своего заместителя по безопасности
В субботу жители Томской области побегут в новом формате
Томский вуз вместе с банком реализуют уникальный кампусный проект
В Томской области по программе «Сельская ипотека» выдан 141 кредит
Томичей просят поддержать развитие Васюганского природного заповедника
Региональный СК: в отношении задержанного заместителя мэра Томска возбуждено уголовное дело
Коронавирус в Томске: + 89 новых случаев заражения
Эксперты: урожай лесных ягод и кедрового ореха в Томской области будет этим летом слабый
Заместитель мэра Томска задержан силовиками, его подозревают в получении крупной взятки
Водные трагедии: за один день в Томске утонули двое взрослых мужчин
Томские приставы нашли у пенсионера-должника пять авто и «флотилию» из речных судов
Томскому центру крови срочно требуются доноры
Строители приступили к отделке новых корпусов Итатского дома-интерната в Томском районе
Томские аграрии приобрели около двухсот единиц новой техники и оборудования
За минувшие сутки в Томской области под колесами авто оказались сразу три пешехода
Найден, жив! Поиски пропавшего в Томске подростка завершились быстро и благополучно
Ремонт на главной улице: в ближайшие дни часть проспекта Ленина в Томске будет перекрыта
Более 3 тысяч томских выпускников сегодня сдают ЕГЭ по обществознанию и химии
В Томске на ул. Лебедева ремонт трамвайных путей завершат в конце июля